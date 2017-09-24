مئات الألمان يتظاهرون احتجاجا على صعود اليمين المتطرف في مدن مختلفة
مئات الألمان يتظاهرون احتجاجا على صعود اليمين المتطرف في مدن مختلفة
11:32 م الأحد 24 سبتمبر 2017
أرشيفية
كولونيا - (د ب أ):
ذكرت الشرطة الألمانية أن حوالى 400 شخص خرجوا إلى شوارع كولونيا احتجاجا على دخول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني البوندستاج (البرلمان).
وتعتبر هذه المسيرة جزءا من حملة وطنية يطلق عليها اسم "القومية ليست بديلا"، وشهدت الحملة تجمهر 300 شخص في فرانكفورت.
وكانت مواجهات حدثت بين المئات من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني ومنتقديه في ساحة ألكسندر بلاتس بوسط برلين، بعدما أظهرت توقعات بشأن الانتخابات الألمانية دخول حزب البديل إلى البرلمان للمرة الأولى.
وبحسب التوقعات بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد، فاز حزب البديل بـ 2ر13 بالمئة من الأصوات، مما يعني أنه سيحصل على حوالي 90 مقعدا في البوندستاج.
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