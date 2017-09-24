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مؤتمر صحفي لرئيس المصري غدًا.. تعرف على السبب

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مؤتمر صحفي لرئيس المصري غدًا.. تعرف على السبب مؤتمر صحفي لرئيس المصري غدًا.. تعرف على السبب

التحرير

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يعقد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري مؤتمرًا صحفيًا بقاعة المؤتمرات أسفل المدرج البحري للاستاد المصري ، في تمام الساعة الواحدة ظهر غدًا الاثنين.

ويأتي المؤتمر الصحفي لرئيس النادي في إطار، الرد على كافة التساؤلات الخاصة بالسادة الصحفيين حول أخر استعدادات مجلس ادارة النادي المصري للجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل.

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وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية زيارة الفريق فى معسكره المغلق ببرج العرب وذلك للرفع من الروح المعنوية للاعبين قبل مباراة طلائع الجيش، خاصة بعد الهزيمة من فريق فى الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الممتاز وتراجعهم للمركز الثالث، بعدما كان متصدرا للدورى لمدة أسبوعين فقط.

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التحرير

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