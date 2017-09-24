حسام البدري لـ «التحرير»: مباراة النجم صعبه لكن الأهلي جاهز للفوز

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أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي أن مواجهة فريقه أمام النجم الساحلي في دور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة وكبيرة بين فريقين بينهما تنافس مستمر على حصد الألقاب الإفريقية.

وقال البدري في أولى تعليقاته على اللقاء المرتقب بداية في سوسة ثم مباراة العودة في القاهرة "الفريقين يحترم كلًا منهما الأخر لكن مع تقديري لأي فريق بدوري أبطال أفريقيا فنحن فريق لانخشى من أي منافس مهما كانت قوته ونلعب دائما علي شئ واحد فقط وهو الفوز"

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وكان الجهاز الفنى للأهلى قد قرر البقاء فى تونس وعدم العودة للقاهرة بعد تخطي عقبة الترجي فى دور الثمانية، استعدادًا لذهاب دور نصف النهائى المقرر إقامتها فى تونس، وذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق.