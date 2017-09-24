أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حسام البدري لـ «التحرير»: مباراة النجم صعبه لكن الأهلي جاهز للفوز

Google+ Print
حسام البدري لـ «التحرير»: مباراة النجم صعبه لكن الأهلي جاهز للفوز حسام البدري لـ «التحرير»: مباراة النجم صعبه لكن الأهلي جاهز للفوز

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي أن مواجهة فريقه أمام النجم الساحلي في دور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة وكبيرة بين فريقين بينهما تنافس مستمر على حصد الألقاب الإفريقية.

وقال البدري في أولى تعليقاته على اللقاء المرتقب بداية في سوسة ثم مباراة العودة في القاهرة "الفريقين يحترم كلًا منهما الأخر لكن مع تقديري لأي فريق بدوري أبطال أفريقيا فنحن فريق لانخشى من أي منافس مهما كانت قوته ونلعب دائما علي شئ واحد فقط وهو الفوز"

شاهد أيضا

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد قرر البقاء فى تونس وعدم العودة للقاهرة بعد تخطي عقبة الترجي فى دور الثمانية، استعدادًا لذهاب دور نصف النهائى المقرر إقامتها فى تونس، وذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»