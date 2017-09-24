نجم تونس يحذر النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي (فيديو)

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حذر حاتم الطرابلسي، لاعب المنتخب التونسي السابق، فريق النجم الساحلي من مواجهة الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الهفوات الدفاعية التي أظهرها لاعبي الفريق أمام أهلي طرابلس الليبي ستكلفه الكثير إذا تكررت أمام فريق أقوى فنيًا وبدنيًا كبطل مصر.

وأضاف «الطرابلسي»، خلاتل تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن الأهلي يملك خبرة المباريات الكبرى، واللعب خارج أرضه، ولابد أن يجد النجم الساحلي حلًا للمشكلات الدفاعية التي يعاني منها قبل مواجهة الفريق الأحمر.

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وضرب النجم الساحلي التونسي، موعدًا مع الأهلي المصري، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه أهلي طرابلس الليبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب «سوسة»، في إياب الدور ربع النهائي البطولة.