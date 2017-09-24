«السامبا على القمة».. 4 أشياء وضعت الإسماعيلي «أول الدوري» بعد الأسبوع الثالث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجح فريق الإسماعيلي في اعتلاء صدارة الدورى الممتاز بعد 3 جولات من البداية حتى الآن، برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز فى مباراتين والتعادل فى واحدة، ليفرض نفسه من بداية الدورى.

وظهر الإسماعيلي فى المباراة الافتتاحية له أمام الاتحاد السكندري بقوة، بعد أن استطاع أن يقلب هزيمته بهدفين لفوز بأربعة أهداف فى مباراة شهدت عودة تاريخية للنادى الإسماعيلي.

كما قدم أداءً قويًا أمام المقاولون العرب، وانتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين، قبل أن يؤكد الإسماعيلي بدايته القوية هذا الموسم والمؤكدة على الانطلاقة القوية له من جديد فى الكرة المصرية بعد مواسم ليست بالقليلة من الأداء السيئ والمراكز المتأخرة، بالفوز على الأسيوطى بهدفين دون رد، ليعتلى الصدارة من بداية الموسم الجديد للدورى الممتاز.

وهناك أسباب عديدة أعادت الإسماعيلي إلى سابق عهده، من حيث مكانته بين الفرق المصرية والمنافسة مع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك على الدورى والكأس.

وفيما يلى نستعرض لكم أبرز الأسباب التى أدت إلى البداية القوية للإسماعيلي هذا الموسم على النحو التالى:

- التعاقد مع ديسابر

تعاقد الإسماعيلي مع المخضرم الفرنسى سبستيان ديسابر لمدة عام، الذى يعرف الكرة الإفريقية جيدًا، وسبق له أن قاد العديد من الفرق الإفريقية، وأبرزها ريكرياتيفو الأنجولى، الذى حقق معه بطولة الدورى وكأس السوبر المحلى، كما قاد الترجى وحقق معه بطولة الدورى التونسى، وحقق مع القطن الكاميرونى بطولة الدورى، وفاز مع أسيك ميموزا بكأس كوت ديفوار.

ونجح الفرنسى فى وقت قصير في الاندماج مع لاعبته فى فريق الإسماعيلي، وخاض معهم العديد من الوديات الناحجة، التى ظهر من خلالها تركيزه على الجانب البدنى والتكتيكى، و3 مواجهات فى الدورى حتى الآن فاز فى اثنين وتعادل فى واحدة، ما يبشر جمهور فريق القناة بأنه سيحقق مع الفريق أرقامًا جيدة.

شاهد أيضا

- الصفقات الجديدة

نجحت إدارة نادى الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، في التعاقد مع الكثير من الصفقات هذا الموسم للتحضير الجيد لهذا الموسم ودعم الثغرات التى عانى منها الفريق المواسم الماضية.

وقام الإسماعيلي بضم 8 صفقات جديدة، وهى: "المالي موسي كمارا مهاجم رايون سبورت الرواندي، وأحمد الجعيدى قادمًا من غزل بورسعيد، وأسامة إبراهيم كاجو لاعب إف سي مصر، عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الترسانة، محمد صادق صانع ألعاب القناة، محمد إسلام فراج مهاجم المريخ، وإعادة مهاجمة عُمر جمال على سبيل الإعارة من المقاولون العرب لمدة عام".

كما قام الإسماعيلي بالتعاقد مع 2 حراس مرمى، وهم: "محمد فوزى حارس مرمى غزل المحلة، محمود صديق حارس مرمى سوهاج السابق".

- خوض الوديات

خاض الإسماعيلى تحت قيادة مديره الفنى ديسابر العديد من الوديات قبل انطلاق الدورى للتركيز على النواحى البدنية والفنية، وهذا ما ظهر بشكل كبير فى اللقاء الأول، الذى خاضه الفريق بالدورى امام الاتحاد، الذى أدى أداءً قويًا حتى نهاية المباراة، ونجاحه فى قلب النتيجة من الهزيمة بهدفين إلى الفوز برباعية.

كما اعتمد الإسماعيلي على خوض الوديات بشكل مستمر بتعليمات من مديره الفنى ديسابر، فبعد كل مباراة يخوض الفريق ودية استعدادًا للمباراة القادمة، مما يجعل الفريق فى حالة استعداد مستمر للاعبين الأساسيين والاحتياطيين.

- دعم الجماهير

أثنت جماهير الإسماعيلي بشكل كبير على أداء فريقها بعد العودة التاريخية أمام الاتحاد فى المباراة الافتتاحية، التى انتهت برباعية للدراويش، ما جعل الجماهير تدعم فريقها بشكل كبير فى المدرجات أثناء المران وتحفيز العناصر الشابة والصغيره فى الفريق، وهذا ما ظهر على اللاعبين فى مباريات الفريق التى خاضها فى الدورى حتى الآن.