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شريف عبد الفضيل: «الزمالك جري ورايا بشنطة فلوس وهربت.. مين مجنون ميروحش الأهلي»

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شريف عبد الفضيل: «الزمالك جري ورايا بشنطة فلوس وهربت.. مين مجنون ميروحش الأهلي» شريف عبد الفضيل: «الزمالك جري ورايا بشنطة فلوس وهربت.. مين مجنون ميروحش الأهلي»

التحرير

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قال شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، إنه فضل الانتقال للنادي الأحمر عن ، معلقًا: «مين مجنون ما يروحش الأهلي، أنا هربت من الزمالك وأبقى مجنون لو روحته، وعمري ما ندمت إني روحت الأهلي».

وأضاف «عبد الفضيل»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأحد، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، أن الأهلي هو أكبر نادي إفريقيًا وعربيًا، مشيرًا إلى أنه وقع على بياض للقلعة الحمراء في 5 دقائق، على الرغم من تقديم الزمالك عرضًا ماديًا له يساوي ضعف ما سيحصل عليه في القلعة الحمراء.

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