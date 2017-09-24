فيديو: ماذا بعد استفتاء كردستان العراق؟
فيديو: ماذا بعد استفتاء كردستان العراق؟
11:13 م الأحد 24 سبتمبر 2017
استفتاء كردستان العراق
لندن (بي بي سي)
يشارك نحو خمسة ملايين شخص في مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق في استفتاء غير ملزم على الاستقلال الاثنين 25 سبتمبر.
وتقول حكومة إقليم كردستان إن الاستفتاء هو الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود .
من جهة أخرى، تصف الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء بغير الدستوري وتعتبره محاولة لتفكيك العراق.
ولكن ما هي أهمية إقليم كردستان؟ ما هي التداعيات المحتملة لنتيجة الاستفتاء على الوضع في منطقة الشرق الأوسط؟
http://www.bbc.com/arabic/media-41382249
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