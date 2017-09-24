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​بالفيديو- نشاط السيسي في أسبوع

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مصراوي Masrawy

- نشاط في أسبوع

11:20 م الأحد 24 سبتمبر 2017

​بالفيديو- نشاط السيسي في أسبوع

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد قاسم:

نشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشاط "السيسي" على مدار الأسبوع الماضي.

واستهل الرئيس أسبوعه بتعيين المستشارة فريال قطب رئيسًا للنيابة الإدارية خلفاً للمستشارة رشيدة فتح الله، وتكريمه للمستشارة السابقة بوسام الجمهورية.

كما شهد الأسبوع الماضي، مشاركة "السيسي" في اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعقده لقاءات مع عدد من زعماء وقادة العالم على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ، وسكرتير الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية.

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