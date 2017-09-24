​بالفيديو- نشاط السيسي في أسبوع

كتب- محمد قاسم:

نشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بنشاط "السيسي" على مدار الأسبوع الماضي.

واستهل الرئيس أسبوعه بتعيين المستشارة فريال قطب رئيسًا للنيابة الإدارية خلفاً للمستشارة رشيدة فتح الله، وتكريمه للمستشارة السابقة بوسام الجمهورية.

كما شهد الأسبوع الماضي، مشاركة "السيسي" في اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعقده لقاءات مع عدد من زعماء وقادة العالم على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسكرتير الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية.