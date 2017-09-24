تتويج بيرلا الحلو ملكة جمال لبنان لعام 2017

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي

توجت منذ قليل بارلا الحلو -22 سنة- ملكة جمال للبنان لعام 2017، جاء ذلك بعد منافسة استمرت لعدة ساعات بين المنافسات على اللقب بحضور عدد من الشخصيات العامة اللبنانية وخبراء الجمال .

كانت بارلا الحلو قد أجابت اجابة نموذجية على السؤال الموحد عندما تم سؤالها عن مدى تأثير الحياة المدنية والشارع اللبنانى على الدولة، وكانت اجابتها انه لابد من توجيد المطالب بشكل أساسي ثم الالتفاف حول مطلب واحد في النهاية يصب في مصلحة الدولة .

