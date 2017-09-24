أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

وفد من ضباط كفر الشيخ يستقبلون أبناء الشهداء بالمدارس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفد من ضباط كفر الشيخ يستقبلون أبناء الشهداء بالمدارس

11:04 م الأحد 24 سبتمبر 2017

  • عرض 6 صورة

    c4b53623b4.jpg

  • عرض 6 صورة

    4bf6536cac.jpg

  • عرض 6 صورة

    472c5c97e7.jpg

  • عرض 6 صورة

    34da032596.jpg

  • عرض 6 صورة

    2aa318edf2.jpg

  • عرض 6 صورة

    8464375468.jpg

إعادة الألبوم

صور- الشرطة تداهم مكتبة

الألبوم التالى

صور- الشرطة تداهم مكتبة "البلد" بوسط القاهرة

كتب - علاء عمران:

استقبل وفد من مديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، أبناء الشهداء في اليوم الأول لبدء العام الدراسي.

وأعرب أبناء الشهداء عن سعادتهم البالغة بمشاركة رجال الشرطة معهم اليوم الدراسي وسط أجواء من الفرحة، ووجهت أسرهم الشكر لاهتمام الوزارة الدائم بأبنائها في كافة المناسبات.

يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفه في احد محاورها بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: إغلاق مداخل ومخارج جنوب القاهرة لضبط "متهم البساتين"

    أخبار

  • الداخلية: ضبط أجنبية وبحوزتها ٨٩ أمبول كوكايين بمطار القاهرة

    أخبار

  • الداخلية: ضبط 7 من عناصر الإخوان و20 سلاح ناري بدمياط

    أخبار

  • الداخلية توزع مطبوعات مدرسية على التلاميذ عن تضحيات الشرطة

    أخبار

إعلان

52c7a0dbe9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته