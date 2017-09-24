وفد من ضباط كفر الشيخ يستقبلون أبناء الشهداء بالمدارس

كتب - علاء عمران:

استقبل وفد من مديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، أبناء الشهداء في اليوم الأول لبدء العام الدراسي.

وأعرب أبناء الشهداء عن سعادتهم البالغة بمشاركة رجال الشرطة معهم اليوم الدراسي وسط أجواء من الفرحة، ووجهت أسرهم الشكر لاهتمام الوزارة الدائم بأبنائها في كافة المناسبات.

يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفه في احد محاورها بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ.