شولتس يحمل ميركل المسؤولية جزئيا عن صعود "البديل من أجل ألمانيا"

برلين - (د ب أ):

قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحمل جزءا من المسؤولية عن زيادة الدعم الانتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وأضاف شولتس: "أعتقد أن ميركل قادت حملة انتخابية فاضحة".

وقال: إن "السياسة فشلت وأن حزب البديل من أجل ألمانيا ملأ جزئيا الفراغ". وقال: "أعتقد أن ميركل تتحمل مسؤولية كبيرة عن ذلك".