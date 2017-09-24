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شولتس يحمل ميركل المسؤولية جزئيا عن صعود "البديل من أجل ألمانيا"

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مصراوي Masrawy

شولتس يحمل ميركل المسؤولية جزئيا عن صعود "البديل من أجل ألمانيا"

11:07 م الأحد 24 سبتمبر 2017

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس

برلين - (د ب أ):

قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحمل جزءا من المسؤولية عن زيادة الدعم الانتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وأضاف شولتس: "أعتقد أن ميركل قادت حملة انتخابية فاضحة".

وقال: إن "السياسة فشلت وأن حزب البديل من أجل ألمانيا ملأ جزئيا الفراغ". وقال: "أعتقد أن ميركل تتحمل مسؤولية كبيرة عن ذلك".

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