شولتس يحمل ميركل المسؤولية جزئيا عن صعود "البديل من أجل ألمانيا"
شولتس يحمل ميركل المسؤولية جزئيا عن صعود "البديل من أجل ألمانيا"
11:07 م الأحد 24 سبتمبر 2017
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس
برلين - (د ب أ):
قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحمل جزءا من المسؤولية عن زيادة الدعم الانتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
وأضاف شولتس: "أعتقد أن ميركل قادت حملة انتخابية فاضحة".
وقال: إن "السياسة فشلت وأن حزب البديل من أجل ألمانيا ملأ جزئيا الفراغ". وقال: "أعتقد أن ميركل تتحمل مسؤولية كبيرة عن ذلك".
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