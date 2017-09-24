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فيديو- السودان: ماذا حدث في معسكر "كلمة" في دارفور؟

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مصراوي Masrawy

- السودان: ماذا حدث في معسكر "كلمة" في دارفور؟

11:01 م الأحد 24 سبتمبر 2017

لندن (بي بي سي)

قتل ثلاثة نازحين وجرح العشرات في معسكر كَلْمة بجنوب دارفور خلال اشتباكات وقعت بينهم وبين القوات الحكومية أثناء احتجاجهم على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى المخيم.

وفي الوقت الذي يتهم فيه النازحون القوات الحكومية بإطلاق النار عليهم، تتهم السلطات السودانية عناصر "مندسة من الحركات المسلحة" بقتل النازحين.

ويعيش في مخيمات النزوح التي تنتشر في دارفور أكثر من مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقا للأمم المتحدة.

لمشاهدة الفيديو:

هذا المحتوى من

BBC

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مصراوي Masrawy

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