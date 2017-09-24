القبض على 6 هاربين من أحكام وضبط 23 قطعة سلاح في قنا
القبض على 6 هاربين من أحكام وضبط 23 قطعة سلاح في قنا
10:56 م الأحد 24 سبتمبر 2017
ارشيفية
قنا - عبدالرحمن القرشي:
شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية مكثفة بقيادة اللواء أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، خلال 24 ساعة.
وتمكنت الحملة من ضبط 23 قطعة سلاح ناري متنوع "رشاش جرينوف - آلي - فرد خرطوش"، والقبض على حائزيه في مختلف مراكز محافظة قنا، بالإضافة إلى تنفيذ 8 قرارات إزالة لعناصر إجرامية تؤجج الصراعات الثأرية بقرية الكرنك، بمركز أبو تشت، وتم ضبط 6 هاربين من أحكام قضائية وجنائية نافذة و2 من تجار المواد المخدرة و ضبط 20 قضية تموين متنوعة.
وأمر اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، بتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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