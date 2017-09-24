أمن الجيزة يشن حملة على 4 مناطق بالمحافظة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت مناطق الدقي والعجوزة وإمبابة وبولاق الدكرور بمشاركة قوات الأمن المركزي.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط فرد خرطوش عيار 12 مم، 14 قطع سلاح أبيض، و22 قضية إتجار في المواد المخدرة بينها 1535 قرصا مخدرا.

حُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.