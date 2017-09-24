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نور الدين: حكم قضية «ستاد الدفاع الجوي» عنوان للحقيقة.. وتحية لـ«مرتضى»

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نور الدين: حكم قضية «ستاد الدفاع الجوي» عنوان للحقيقة.. وتحية لـ«مرتضى» نور الدين: حكم قضية «ستاد الدفاع الجوي» عنوان للحقيقة.. وتحية لـ«مرتضى»

التحرير

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قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان «المجرمة» التي جاءت تحمل شعار «نحمل الخير لمصر»، لم تحمل إلا كل الخراب، ورغبت في التمسك بالحكم بالقوة عندما ثار الشعب عليها.

أضاف نور الدين، خلال مداخلة له ببرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد»، أنه تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء رابطة «أولتراس» وعُثر بحوذتهم على متعلقات عليها دماء تُثبت تورطهم في أحداث الدفاع الجوي، وبالتحقيق معهم اعترفوا أن أحد كوادر الإخوان قام بتحريضهم لإثارة الشغب وإحداث الفوضى.

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وأكد أن محاولات الجماعة، جاءت للإضرار بالشعب المصري وأمنه القومي وإثارة الفوضى، واصفًا الحكم الصادر اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ«سيد مشاغب»، والمؤبد لـ2 آخرين، في أحداث ستاد الدفاع الجوي، بـ«عنوان الحقيقة»، موجهًا تحية للمستشار ، رئيس نادي ، مشدّدًا على أن موقفه كان أكثر إيجابية وحزمًا.

أوضح أن الأولتراس يتم التأثير عليه سواء من قِبل أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، أو من جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه في قضية «ستاد بور سعيد» لم يتم إثبات العلاقة الوثيقة بين المخططين من الإخوان وبين المنفذين، فتحملها المنفذين وحدهم.

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التحرير

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