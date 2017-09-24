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السودان ينفي ما تردد حول تجميد علاقاته بمصر

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مصراوي Masrawy

السودان ينفي ما تردد حول تجميد علاقاته بمصر

10:50 م الأحد 24 سبتمبر 2017

السودان ينفي ما تردد حول تجميد علاقاته بمصر

السفير قريب الله خضر

الخرطوم - (أ ش أ):
نفت وزارة الخارجية السودانية ما تردد حول تجميد السودان علاقاته مع .

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر - في بيان، الأحد - إن بعض الوسائط الاجتماعية تداولت تصريحاً مختلقا منسوب إلى وزير الخارجية يزعم أن الخرطوم قرر تجميد علاقاته الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية رداً علي ما أسماه تصويت مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة ضد قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

وأكد المتحدث أن وزارة الخارجية السودانية تنفي بشكل قاطع صحة الخبر المذكور وتؤكد أنه عاري تماماً من الصحة.

وذكرت أن وزير الخارجية إبراهيم غندور منذ يوم 14 سبتمبر الجاري وحتي اليوم ما زال في نيويورك على رأس وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 72 وأنه لم يدل بأي تصريحات.

وطالبت الوزارة كافة الناشطين على وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار، وأن تنأي بنفسها عن الإستغلال كمنصة، بقصد أو بدون قصد، لاختلاق وترويج الأخبار والشائعات التي تضر المصالح العليا للبلاد والمسيئة لعلاقاتها الحيوية مع كافة الأشقاء والأصدقاء.

هذا المحتوى من

Asha

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