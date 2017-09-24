أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إغلاق العديد من المنشأت الطبية بإقليم أفغاني عقب تهديدات من طالبان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إغلاق العديد من المنشأت الطبية بإقليم أفغاني عقب تهديدات من طالبان

10:49 م الأحد 24 سبتمبر 2017

إغلاق العديد من المنشأت الطبية بإقليم أفغاني عقب تهديدات من طالبان

الشرطة الأفغانية

كابول - (د ب أ):
ذكر مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، أن جميع المنشآت الطبية تقريبا في إقليم أروزجان النائي و المعزول أغلقت أبوابها بسبب تهديدات من جماعة طالبان.

وقال د. خان أقا مياخيل، رئيس هيئة الصحة العامة في أروزجان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه لم يبق مفتوحا سوى ثمانية مراكز صحية من إجمالي 59 مركزا تشمل المستشفيات العامة والعيادات في جميع أنحاء الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 362 ألفا و 253 نسمة.

وأضاف مياخيل أنه كان لزاما أمس السبت إغلاق المستشفى الرئيسي في عاصمة الإقليم تارين كوت، التي تقع على بعد بضع مئات الأمتار عن قصر الحاكم الإقليمي، بعدما هددت طالبان بمهاجمة المنشآت الصحية.

وتابع الطبيب قائلا: "إنه تم إعادة فتح المستشفى، بعد وساطة من قبل شيوخ القبائل المحلية بعد مرور يوم".

وقال مياخيل وأمير محمد باراكزاي، عضو لجنة بمجلس الإقليم، إن طالبان هددت بأنه ما لم يتم تطوير الخدمات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين وتوظيف أطباء وممرضات محترفين، سوف يتعين إبقاء المستشفيات في المناطق الأخرى مغلقة وإلا ستواجه هجمات.

ونفت طالبان تهديدها بمهاجمة المنشآت الصحية، وقالت إن حكومة كابول قررت أن تغلقها بسبب نقص الأطباء والأدوية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل قيادي من طالبان الافغانية برصاص طالبان الباكستانية شرق أفغانستان

    أخبار

  • أول ضربة جوية أمريكية في باكستان منذ إقرار الاستراتيجية الجديدة

    أخبار

  • إصابة جنود أجانب في هجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

    أخبار

  • قتلى في هجوم انتحاري قرب ملعب كريكت في كابول

    أخبار

إعلان

60c748598b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته