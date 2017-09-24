إغلاق العديد من المنشأت الطبية بإقليم أفغاني عقب تهديدات من طالبان

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، أن جميع المنشآت الطبية تقريبا في إقليم أروزجان النائي و المعزول أغلقت أبوابها بسبب تهديدات من جماعة طالبان.

وقال د. خان أقا مياخيل، رئيس هيئة الصحة العامة في أروزجان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه لم يبق مفتوحا سوى ثمانية مراكز صحية من إجمالي 59 مركزا تشمل المستشفيات العامة والعيادات في جميع أنحاء الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 362 ألفا و 253 نسمة.

وأضاف مياخيل أنه كان لزاما أمس السبت إغلاق المستشفى الرئيسي في عاصمة الإقليم تارين كوت، التي تقع على بعد بضع مئات الأمتار عن قصر الحاكم الإقليمي، بعدما هددت طالبان بمهاجمة المنشآت الصحية.

وتابع الطبيب قائلا: "إنه تم إعادة فتح المستشفى، بعد وساطة من قبل شيوخ القبائل المحلية بعد مرور يوم".

وقال مياخيل وأمير محمد باراكزاي، عضو لجنة بمجلس الإقليم، إن طالبان هددت بأنه ما لم يتم تطوير الخدمات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين وتوظيف أطباء وممرضات محترفين، سوف يتعين إبقاء المستشفيات في المناطق الأخرى مغلقة وإلا ستواجه هجمات.

ونفت طالبان تهديدها بمهاجمة المنشآت الصحية، وقالت إن حكومة كابول قررت أن تغلقها بسبب نقص الأطباء والأدوية.