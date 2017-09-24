بالصور.. تفعيل قرار حصر الـ"توك توك" لترخيصه في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

بدأت محافظ أسيوط، اليوم الأحد، تفعيل قرار حصر مركبات الـ"توك توك" للشروع في ترخيصها، تنفيذًا لقرار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط.

وقال المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إنه تم شن حملة مكبرة اليوم الأحد، في قرية موشا التابعة لمركز أسيوط، لحصر الـ"توك توك" في القرية.

وقاد الحملة علاء الدين شعبان، رئيس الوحدة المحلية بقرية موشا، بالتنسيق مع نقطة شرطة موشا، برئاسة الملازم أول محمود أبو الريش، رئيس النقطة، وتم التحفظ على عدد من المركبات لحين تسجيل بياناتهم.

وبعرض الأمر على العميد أحمد التوني، مدير إدارة المرور بأسيوط، أوفد مندوبين لأخذ بصمة الشاسية والموتور، للوحدة المحلية بموشا تسهيلاً على أصحاب مركبات الـ"توك توك".

وأوضح مصطفى أحمد سيد، رئيس الشئون الإدارية بالوحدة لقرية موشا، أن الحملة أسفرت عن حصر وتسجيل 50 مركبة "توك توك" ورفع بصمات الشاسية والموتور من قبل مندوبي المرور، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة ومندوبي إدارة المرور أعمالهم غد الإثنين.

وأمر محافظ أسيوط، بتوفير أماكن مخصصة في كل مركز للتحفظ على مركبات الـ"توك توك" غير المرخصة فضلًا عن توفير مندوب بالوحدات المحلية، يكون متواجد بصفة دائمة خلال الحملات التي ينظمها المرور لضبط مركبات الـ"توك توك" غير المرخصة، وقيام رؤساء المراكز والأحياء بعمل تقرير أسبوعي، بأعداد الـ"توك توك" التي يتم مصادرتها وأعداد التي قام أصحابها بترخيصها.

وأعطى محافظ أسيوط، مهلة لرؤساء الأحياء والمراكز حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، لحصر مركبات الـ"توك توك" مع البدء الفعلي لضبط غير المرخصة منها مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بحيث يتم إعداد تقرير بأعداد المركبات التي تم مصادرتها والتي تم ترخيصها خلال شهر أكتوبر للتأكد من سير عملية الترخيص دون توقف أو تأخر.