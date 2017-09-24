ميركل متفائلة حيال تشكيل ائتلاف جديد بحلول الكريسماس

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها حيال إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بحلول عيد ميلاد السيد المسيح "الكريسماس"، وذلك على الرغم من صعوبة مفاوضات الائتلاف.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت التوقعات الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت، اليوم الأحد، أن تحالف ميركل حصل على أعلى نسبة تأييد تراوحت بين 9ر32% إلى 3ر33% وبفارق ملحوظ عن أقرب منافسيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة مارتن شولتس الذي حصل على نسبة تراوحت بين 2ر20 إلى 9ر20%.

وفي تصريحات للقناتين الأولى "ايه آر دي" والثانية "زد دي إف"، قالت ميركل مساء اليوم، في ردها على مدى تفاؤلها حيال تقديم حكومة مستقرة للألمان بحلول الكريسماس:" أنا دائما متفائلة بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك فأنا أرفع منذ سنوات عديدة شعار: القوة تكمن في الهدوء".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي أعلن بعد الهزيمة المريرة التي مني بها اليوم اعتزامه قيادة المعارضة السياسية في البلاد.

ولا يزال أمام تحالف ميركل الدخول في ائتلاف ثلاثي مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، لكن هناك صعوبات تعترض هذا الائتلاف من بينها الاختلافات الشديدة بين الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وحزب الخضر.