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إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في أسيوط

10:23 م الأحد 24 سبتمبر 2017

إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في أسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

قال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، اليوم الأحد، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مستمرة بجميع قرى المركز، مشيرًا إلى التنسيق مع مركز شرطة ديروط وقوات الأمن وتشكيل حملة مكبرة على قرى "جرف سرحان" و"بني يحيى" أسفرت عن تنفيذ وإزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم تحرير محاضر بجميع التعديات، وجاري التنسيق مع مديرية أمن أسيوط لتشكيل حملات مكبرة، وإزالة تلك التعديات، في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفرض هيبة وسيطرة الدولة على تلك الأراضي.

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