عمرو مرعي يقترب من العودة لصفوف المنتخب في معسكر الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أصبح عمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي، على أعتاب الانضمام لصفوف المنتخب الوطني، في المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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ونجح عمرو مرعي، النجم الساحلي، في قيادة فريقه للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هدفي الفوز في مرمى أهلي طرابلس الليبي، اليوم الأحد، ضمن إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء عمرو مرعي، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، المقرر انطلاقه يوم 2 أكتوبر المقبل، بعدما أصبح أساسيًا في صفوف فريقه.