السيسي يصدر قراراً جمهورياً ببعض تنقلات وترقيات القضاة

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 462 لسنة 2017 بترقية 24 من القضاة بمحكمة النقض، نواباً لرئيس محكمة النقض.

كما تضمن القرار ترقية عدد من القضاة بمحاكم الاستئناف، ليصبحوا قضاة بمحكمة النقض، وكذلك ترقية عدد من نواب رؤساء محكمة الاستئناف ليعينوا رؤساء بمحكمة الاستئناف، وشمل القرار أيضاً بعض من التنقلات بين رؤساء محاكم الاستئناف.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.