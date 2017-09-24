أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يصدر قراراً جمهورياً ببعض تنقلات وترقيات القضاة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يصدر قراراً جمهورياً ببعض تنقلات وترقيات القضاة

10:24 م الأحد 24 سبتمبر 2017

السيسي يصدر قراراً جمهورياً ببعض تنقلات وترقيات القضاة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 462 لسنة 2017 بترقية 24 من القضاة بمحكمة النقض، نواباً لرئيس محكمة النقض.

كما تضمن القرار ترقية عدد من القضاة بمحاكم الاستئناف، ليصبحوا قضاة بمحكمة النقض، وكذلك ترقية عدد من نواب رؤساء محكمة الاستئناف ليعينوا رؤساء بمحكمة الاستئناف، وشمل القرار أيضاً بعض من التنقلات بين رؤساء محاكم الاستئناف.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحف الأحد تحلل مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم

    أخبار

  • صحف القاهرة تبرز بدء العام الدراسي الجديد وتسلم أحدث فرقاطة بحرية

    أخبار

  • حدث ليلًا: وصول السيسي.. و"القاهرة" تعلن عن "زي وتصريح" لعمل "السايس"

    أخبار

  • "الوطنية للإعلام" تهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

    أخبار

إعلان

352a0e38ba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة