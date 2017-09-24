الرئيس الإيراني يجدد موقف بلاده الرافض لإجراء استفتاء كردستان

بغداد - (د ب أ):

جدد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأحد، رفض بلاده للاستفتاء الذي سيجرى يوم غد الاثنين في اقليم كردستان.

وقال روحاني، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إنه يؤكد "الموقف الإيراني الرافض للاستفتاء في اقليم كردستان العراق لخطورته على وحدة العراق واستقرار وأمن المنطقة".

وجدد: "دعم بلاده الكامل للحكومة العراقية وجميع اجراءاتها المتخذة لحفظ وحدة العراق وسلامة أراضيه".

من جانبه، أكد حيدر العبادي سعي "الحكومة العراقية لإكمال تحرير كل الأراضي العراقية من العصابات الإرهابية التي تعد اولوية بالنسبة لها".

وشدد على "موقف الحكومة الواضح لمنع الاجراءات الاحادية وغير الدستورية التي تهدد وحدة العراق والتعايش السلمي بين ابناء البلد ورفض الاستفتاء وعدم التعاطي مع نتائجه".