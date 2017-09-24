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الرئيس الإيراني يجدد موقف بلاده الرافض لإجراء استفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

الرئيس الإيراني يجدد موقف بلاده الرافض لإجراء استفتاء كردستان

10:21 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الرئيس الإيراني يجدد موقف بلاده الرافض لإجراء استفتاء كردستان

الرئيس الايراني حسن روحاني

بغداد - (د ب أ):
جدد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأحد، رفض بلاده للاستفتاء الذي سيجرى يوم غد الاثنين في اقليم كردستان.

وقال روحاني، في اتصال هاتفي مع رئيس العراقية حيدر العبادي، إنه يؤكد "الموقف الإيراني الرافض للاستفتاء في اقليم كردستان العراق لخطورته على وحدة العراق واستقرار وأمن المنطقة".

وجدد: "دعم بلاده الكامل للحكومة العراقية وجميع اجراءاتها المتخذة لحفظ وحدة العراق وسلامة أراضيه".

من جانبه، أكد حيدر العبادي سعي "الحكومة العراقية لإكمال تحرير كل الأراضي العراقية من العصابات الإرهابية التي تعد اولوية بالنسبة لها".

وشدد على "موقف الحكومة الواضح لمنع الاجراءات الاحادية وغير الدستورية التي تهدد وحدة العراق والتعايش السلمي بين ابناء البلد ورفض الاستفتاء وعدم التعاطي مع نتائجه".

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