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مقتل جنرال روسي في قصف لـ"داعش" بدير الزور

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مصراوي Masrawy

مقتل جنرال روسي في قصف لـ"داعش" بدير الزور

10:16 م الأحد 24 سبتمبر 2017

جندي روسي وبندقيته في ضواحي مدينة دير الزور في شرق

دمشق - (أ ف ب):
قٌتل جنرال روسي في قصف لتنظيم "داعش" قرب دير الزور في شرق سوريا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، الأحد، عن وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة: "قتل الجنرال فاليري أسابوف بانفجار قذيفة خلال قصف مفاجىء بالهاون قام به مقاتلو تنظيم داعش"، موضحة أن مهمة الضابط القتيل كانت تقديم المشورة العسكرية الى القوات السورية الحكومية.

وأضافت أن الضابط كان في مركز قيادة للقوات السورية ويساعد الضباط السوريين في إدارة العمليات الهادفة إلى تحرير مدينة دير الزور".

ومحافظة دير الزور هي الأخيرة التي يسيطر عليها جهاديو التنظيم المتطرف في سوريا وتشهد هجومين منفصلين: الأول لقوات النظام السوري بدعم جوي وبري روسي والثاني لقوات سوريا الديموقراطية باسناد عسكري من التحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده واشنطن.

ويعود التدخل العسكري الروسي في سوريا الى سبتمبر 2015 لمساعدة قوات النظام في مواجهة الفصائل المعارضة والجهاديين. وتمكنت هذه القوات مذاك من إحراز انتصارات ميدانية عدة بفضل الاسناد الجوي الروسي ووجود المستشارين العسكريين الروس على الأرض.

هذا المحتوى من

AFP

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