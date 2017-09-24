بالصور.. تسكين 11 ألف طالب وطالبة في المدينة الجامعية بأسيوط

أسيوط- أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، انتهاء الجامعة من تسكين 11 ألف وطالبة ممن تنطبق عليهم قواعد وشروط التسكين، بمختلف مباني المدينة الجامعية، التي تتضمن 8101 طالبة و2820 طالبًا من المقبولين بالتسكين.

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة أسيوط، داخل قطاع مبانى المدن الجامعة للطالبات، صباح اليوم، بحضور عرفة أبو العلا، مدير عام المدن الجامعية، وعلية عبدالموجود مدير المدن الجامعية للطالبات، وآمال سعيد، مدير إدارة المتابعة، وفاطمة فؤاد، ومدير العلاقات العامـة، ورباب أبو العلا مدير رعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطالبات، وعلاء أمين، مدير رعاية الشباب بقطاع المدن الجامعية للطلاب.

وشدد رئيس جامعة أسيوط، على استعداد الجامعة لتسكين كافة الطلاب المنطبقة عليهم شروط وقواعد التسكين مع اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الأعداد في بعض الحالات الاستثنائية المحدودة، وكذلك توفير فرص للتسكين بمقابل مادي رمزي بالليلة، لبعض الطلاب المغتربين، وفق النظم المتبعة في هذا الشأن.