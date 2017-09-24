وزير التعليم: خطة للقضاء على "بعبع الثانوية
وزير التعليم: خطة للقضاء على "بعبع الثانوية
10:07 م الأحد 24 سبتمبر 2017
الدكتور طارق شوقي
بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إن الوزارة ستقضي على "بعبع" الثانوية العامة قريبًا.
وأوضح "شوقي"، في تصريحات له خلال لقاءه بديوان عام محافظة بورسعيد، عددًا من قيادات التعليم بالمحافظة، أنه جاري بناء نظام ممتع للثانوية بعيدًا عن الضغوط، للقضاء على قلق الطلاب من خلال إعادة البهجة للتعلم وتطوير بنك المعرفة بهدف الابتعاد عن الكتب الورقية.
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