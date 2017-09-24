أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وزير التعليم: خطة للقضاء على "بعبع الثانوية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم: خطة للقضاء على "بعبع الثانوية

10:07 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الدكتور طارق شوقي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إن الوزارة ستقضي على "بعبع" الثانوية العامة قريبًا.

وأوضح "شوقي"، في تصريحات له خلال لقاءه بديوان عام محافظة بورسعيد، عددًا من قيادات التعليم بالمحافظة، أنه جاري بناء نظام ممتع للثانوية بعيدًا عن الضغوط، للقضاء على قلق الطلاب من خلال إعادة البهجة للتعلم وتطوير بنك المعرفة بهدف الابتعاد عن الكتب الورقية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حافظوا على وصية أبيهم 15 عاما.. قصة أشقاء "مسك القنائي"

    أخبار

  • طارق شوقي: مليار جنيه انخفاضا في ميزانية "التعليم" عن العام الماضي

    أخبار

  • أول يوم مدارس.. "بلياتشو وميكي" لطلاب بحري و"حرائق وزلط" للوادي والصعيد

    أخبار

  • بالصور.. وزير التعليم يجلس على "ديسك" مع طالبات في مدرسة ببورسعيد

    أخبار

إعلان

d31b39e6bb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته