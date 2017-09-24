مصرع طفلة سقطت من الدور الرابع في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت طفلة بمحافظة بورسعيد، مصرعها، مساء اليوم الأحد، سقطت من الدور الرابع بمنطقة فاطمة الزهراء.

واستقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري" الطفلة "أماني. ن. س"، 13 عامًا، مصابة بكسر في القدمين ونزيف داخلي بالمخ وارتجاج، إثر سقوطها من مرتفع، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد دقائق من دخولها المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري التحري عن ملابساتها الواقعة.