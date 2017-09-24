حاكم بورتريكو: ماريا أدى لخسائر مادية هائلة ونواجه كارثة خطيرة
حاكم بورتريكو: ماريا أدى لخسائر مادية هائلة ونواجه كارثة خطيرة
10:05 م الأحد 24 سبتمبر 2017
واشنطن (أ ش أ)
أعلن ريكاردو روسيلو حاكم بورتريكو اليوم أن إعصار ماريا أدى الى خسائر مادية هائلة في بورتريكو سوف تستمر لفترة طويلة في المستقبل.
ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن روسيلو قوله "إن ما حدث في بورتريكو كارثة خطيرة"، مشيرة الى أن الإعصار أدى الى سقوط 10 قتلى في بورتريكو وحدها.
وأكد مسؤولون آخرون في بورتريكو ـ وهي منطقة تابعة إداريا للولايات المتحدة ـ أن هذا العدد من الوفيات مرشح للزيادة بعد التعرف على الوفيات في المناطق النائية من بورتريكو.
على صعيد متصل ، صرح مايك هايلاند المتحدث باسم شركة الطاقة العامة الأمريكية بأنه يتعين إتاحة الوقت أمام فرق الجيش لإنقاذ الجرحى قبيل إصلاح أبراج الكهرباء التي تضررت بشدة من الإعصار وأدت الى انقطاع التيار عن السكان.
وكان إعصار ماريا قد أجبر أكثر من 15 ألف شخص على اللجوء الى الملاجئ، فيما اضطرت السلطات في بورتريكو الى إجلاء نحو 70 ألف شخص تحسبا لانهيار سد جواجاتاكا المقام على نهر يحمل ذات الاسم والذي يبلغ عمره نحو 90 عاما وتعرض لشرخ كبير يهدد بانهياره في أية لحظة.
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