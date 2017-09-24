ميركل تترك الباب مفتوحا للحزب الاشتراكي الديمقراطي لينضم إلى حكومتها

برلين - (د ب أ):

تركت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الباب مفتوحا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكي ينضم إلى حكومتها كعضو أصغر في ائتلافها، رغم أن الحزب استبعد الانضمام إلى ذلك التحالف.

وقالت ميركل: "نحن نعيش في أوقات عاصفة"، مشيرة إلى أن كل الأحزاب لابد أن تتحمل مسؤوليتها.

واستبعد مارتن شولتس، الذي نافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على منصب المستشار، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشكل قاطع دخول حزبه مجددا في ائتلاف مع تحالف ميركل المسيحي.

جاءت هذه التصريحات لشولتس، مساء اليوم الأحد، في مقر الحزب في برلين، بعد أن أظهرت التوقعات الأولية أن الحزب الاشتراكي مني بخسارة تاريخية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم.

وقال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي: إن " من الواضح تماما أن تكليف الناخبين لنا هو تولي مهام المعارضة".