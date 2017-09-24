أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ميركل تترك الباب مفتوحا للحزب الاشتراكي الديمقراطي لينضم إلى حكومتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل تترك الباب مفتوحا للحزب الاشتراكي الديمقراطي لينضم إلى حكومتها

10:01 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ميركل تترك الباب مفتوحا للحزب الاشتراكي الديمقراطي لينضم إلى حكومتها

المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

تركت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الباب مفتوحا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكي ينضم إلى حكومتها كعضو أصغر في ائتلافها، رغم أن الحزب استبعد الانضمام إلى ذلك التحالف.

وقالت ميركل: "نحن نعيش في أوقات عاصفة"، مشيرة إلى أن كل الأحزاب لابد أن تتحمل مسؤوليتها.

واستبعد مارتن شولتس، الذي نافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على منصب المستشار، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشكل قاطع دخول حزبه مجددا في ائتلاف مع تحالف ميركل المسيحي.

جاءت هذه التصريحات لشولتس، مساء اليوم الأحد، في مقر الحزب في برلين، بعد أن أظهرت التوقعات الأولية أن الحزب الاشتراكي مني بخسارة تاريخية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم.

وقال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي: إن " من الواضح تماما أن تكليف الناخبين لنا هو تولي مهام المعارضة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل: كنت آمل في نتيجة أفضل في الانتخابات التشريعية

    أخبار

  • أنغيلا ميركل تعيد الكَرَّة وتفوز بولاية رابعة

    أخبار

  • ميركل لن تتجنب التحقيق في سياساتها تجاه اللاجئين

    أخبار

  • عضوة بارزة بحزب البديل تطالب بتحقيق في انتهاكات ميركل للقانون في البرلمان

    أخبار

إعلان

51b5ed4e2f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته