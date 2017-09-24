منظمة التحرير الفلسطينية تحث الحكومة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في غزة

رام الله - (د ب أ):

حثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، حكومة الوفاق الفلسطينية على "المباشرة فورا" بتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وفق القانون ودون عراقيل.

ورحب بيان صادر عن اللجنة، عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان حركة "حماس" الإسلامية حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة واستعدادها لتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة.

وثمنت اللجنة عاليا جهود "القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام المدمر" المستمر منذ عام 2007.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" دعت أمس حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "الذهاب" لقطاع غزة بهدف "تقييم الوضع والبدء في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصلاحيات في كل المجالات".

وجاءت دعوة مركزية فتح بعد ستة أيام من إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في غزة المشكلة منذ شهور وتمكين حكومة الوفاق (المشكلة منذ 2014 بموجب تفاهمات سابقة للمصالحة) من استلام حكم القطاع.

ووصفت مركزية فتح هذا الموقف من حماس بأنه "تطور إيجابي"، مؤكدة استعدادها للتعامل بجدية مع هذا التطور واستعدادها لمزيد من الحوارات من أجل "التوصل لرؤية تفصيلية لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة".