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رئيس الوزراء السويدي يهنئ ميركل على فوزها في الانتخابات البرلمانية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء السويدي يهنئ ميركل على فوزها في الانتخابات البرلمانية

09:55 م الأحد 24 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء السويدي يهنئ ميركل على فوزها في الانتخابات البرلمانية

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، أنه هنأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على فوزها في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد.

وقال لوفن، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي، عبر موقع تويتر: "هنأت أنجيلا ميركل على انتصارها اليوم. أتطلع إلى الاستمرار في التعاون الوثيق بيننا".

وأضاف لوفن، في بيان نشرته وكالة أنباء "تي تي": "نحتاج إلى العمل معا من أجل أوروبا قوية وديمقراطية".

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مصراوي Masrawy

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