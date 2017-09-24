رئيس الوزراء السويدي يهنئ ميركل على فوزها في الانتخابات البرلمانية

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، أنه هنأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على فوزها في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد.

وقال لوفن، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي، عبر موقع تويتر: "هنأت أنجيلا ميركل على انتصارها اليوم. أتطلع إلى الاستمرار في التعاون الوثيق بيننا".

وأضاف لوفن، في بيان نشرته وكالة أنباء "تي تي": "نحتاج إلى العمل معا من أجل أوروبا قوية وديمقراطية".