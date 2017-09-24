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​الإفتاء: جماع الرجل لزوجته "المتوفية" محرمٌ شرعًا

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مصراوي Masrawy

​الإفتاء: جماع الرجل لزوجته "المتوفية" محرمٌ شرعًا

09:58 م الأحد 24 سبتمبر 2017

دار الإفتاء المصرية

القاهرة- مصراوي:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن جماع الرجل لزوجته بعد موتها هو فعلٌ محرمٌ شرعًا.

وأوضحت دار الإفتاء -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد-، أن "ذلك الفعل من كبائر الذنوب وإن البهائم لا تفعله ويستحق مرتكبه المعاقبة والتأديب"، مشيرة إلى رفض الدين الإسلامي لتلك الأفعال الشاذة.

وأضافت: "ذلك الفعل تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتنفر منه الطباع السوية، حتى إن البهائم لا تفعله، فكيف بالإنسان المكرم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ بسورة الإسراء".

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مصراوي Masrawy

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