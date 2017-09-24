ميركل لن تتجنب التحقيق في سياساتها تجاه اللاجئين

برلين - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها "لن تتجنب" تحقيقا برلمانيا، في حال تمت الدعوة إليه، بشأن إدارتها لأزمة اللاجئين.

جاء تصريح ميركل ردا على أليس فايدل، إحدى المرشحات الرئيسيات في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، التي قالت إن حزبها سوف يسعى لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الخروقات القانونية، التي ارتكبتها المستشارة أنجيلا ميركل فيما يتعلق بأزمة اللاجئين في ألمانيا.

وأضافت فايدل، التي تم اختيارها مرشحة لحزب البديل من أجل ألمانيا في محاولة لتلطيف صورته كحزب يميني متطرف، أن ميركل يجب أن تمثل أمام العدالة بسبب قرارها بإلغاء القواعد، التي أشارت إلى أنه يتعين تقديم طلبات اللجوء في أول دولة يدخها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وتسبب هذا القرار في دخول مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا في 2015 و 2016. ومنذ ذلك الحين تم إعادة العمل بما يسمى بـ"قواعد دبلن".

وبحسب التوقعات بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد، فاز حزب البديل بـ 2ر13 بالمئة من الأصوات، مما يعني أنه سيحصل على حوالي 90 مقعدا في البرلمان الألماني (بوندستاج).