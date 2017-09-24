كيف يتعامل المجتمع مع «البدون» بعد إقرار تعديلات قانون الجنسية؟

التحرير

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أثارت «تعديلات قانون الجنسية المصرية» الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ردود فعل واسعة، خاصة بعد إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، الأمر الذي سيحول الأنظار خلال المرحلة المقبلة تجاه مجلس النواب، انتظارًا لرأيه -والذي سيكون فاصلاً- بشأن التعديلات التي أجرتها الحكومة سواء بالموافقة أو الرفض، إلا أن «التحرير» تطرح سؤالًا آخرًا يتعلق بتعامل المجتمع مع «البدون» بعد إقرار تعديلات قانون الجنسية وتطبيق تلك التعديلات عليهم حال إقرار القانون؟.

«نحن أمام حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم»

من جانبه علق المحامى الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على كيفية تعامل المجتمع مع المواطن الذى سيتم سحب الجنسية عنه حال إقرار القانون الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، قائلًا: «هذا الوضع مثير للضحك، فنحن أمام حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم، لأنه لا توجد عقوبة قانونية فى أى دولة وطنية تقضى بسحب الجنسية من مواطن بها».

وأضاف أمين، فى تصريح لـ«التحرير» أن سحب الجنسية يعنى أنه يُرتب لإيجاد وضع قانونى خاص لبقاء الشخص فى البلاد، وبالتالى إقامته تطبق عليه قانون عديمى الجنسية، ويُمنح إقامة تُجدد كل فترة، إضافة إلى ضرورة تسجيله فى شئون اللاجئين أو فى قسم اللاجئين لهيئة الأمم المتحدة على اعتبار أنه شخص عديم الجنسية، مشيرًا إلى أنه إذا وقعت منه مخالفة بعد هذا الحكم يستوجب ترحيله خارج البلاد، ولكى يتم ترحيله يلزم أن يُرحل إلى بلده الأصلى، وفى تلك الحالة لن يكون هناك بلد يُمكن ترحيله إليها.

وأوضح المحامى الحقوقي أن الآثار الاجتماعية عنيفة للغاية، لأنها تُعرض صاحبها فى المجتمع الذى يحيا فيه إلى مخاطر شديدة جدًا تصل إلى درجة تعريض حياته للخطر، وسلامة عائلته أيضًا، مؤكدًا أن كل ما سبق يترتب على هذا الاقتراح المشين للتعديلات على قانون الجنسية المصرية على حد قوله.

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وتابع: «لا يمكن ترحيله المواطن الذى يتم سحب الجنسية، لأنه لا يملك أى جنسية لأى بلد آخر، والعالم أجمع ينظر إلى هذا الاقتراح بسخرية شديدة واندهاش، فقد أصبحنا مسار سخرية للعالم بعد مقترحات القوانين التى يتم تقديمها».

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى ضرورة أن يكون هناك قدر من التعقل لدى السلطة التنفيذية، خاصة أن لدينا برلمانا يُمكن أن يُصدق على أى قانون يتقدم إليه.

«غير وطنيين ويستحقون ذلك العقاب»

فى المقابل قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن سحب الجنسية من الأشخاص الذين سيتم سيطبق عليهم تعديلات قانون الجنسية المصرية حال إقرارها سينظر إليهم المجتمع على أنهم غير وطنيين ويستحقون ذلك العقاب.

وأضافت عازر، فى تصريح لـ«التحرير» أن هذه التفريط فى دماء أولادنا من المصريين جريمة لا تغتفر، مشيرة إلى أن هؤلاء بالتأكيد سيتم ترحيلهم من الوطن فى حال تملكهم لجنسية أخرى، وفى حال عدم وجود جنسية أخرى له سيتم التعامل معه تعامل الدخيل على الوطن وليس اللاجئ.