اعتقال شاب مصري في ليبيا.. وأسرته تستغيث بالسيسي لإنقاذه (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ارتدت الأم الجلباب ذا اللون الأسود، واتكأت إلى الحائط، بين جوانب المنزل الذي غاب عنه الضوء، ليحل الظلام محل ابنها، فعينها لا تمتنع عن البكاء، حتى غسلت الدموع وسادتها، وتحول المسكن إلى مأتم وسرادق مليء بالحزن والأسى.

"يارب ما حد يشوف اللي أنا فيه، أنا مش ببطل عياط من وقت ما عرفت ولا عارف أكل ولا أشرب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمنا وحبس ابني".. هكذا بدأت والدة "عبد الستار إبراهيم عبد المنعم نوفل" صاحب الـ29 عامًا تحكي مأساة نجلها لـ "التحرير".



واستكملت السيدة حديثها وهي تلتقط أنفاسها بصعوبة: "ابني وحيد على 3 بنات، وغاب عننا 4 سنين كاملين، ومعرفش يشتغل ولا يكون فلوس، وقوات الأمن في ليبيا اعتقلته، واحنا بنترجى الحكومة.. عاوزينه يرجع".. بعدها تكاثرت دموعها فتوقفت عن الكلام.

أما الأب فأحلت به مصائب جما، وقف متحيرا ما بين أم تموت من ألم الفراق، وابنه الوحيد، الذي غاب عنه وتركه وحيدًا، وهو يعزي نفسه بأمل العودة وهو يدعو الله في كل ساعة وليلة.

شاهد أيضا

واستكمل إبراهيم نوفل والد الشاب حديث زوجته، قائلا ابني لم يستكمل دراسته وسافر إلى ليبيا من حوالي 4 أعوام ونصف، ليعمل في شركة أبواب ونوافذ ألوميتال، بسبب ضيق ظروف العمل هنا، وسعى لتجهيز مسكنه وتحقيق أقصى طموحه وهو الزواج وتكوين أسرة بسيطة، كحق أصيل في الحياة.

وأوضح نوفل أنه تلقى اتصالا من زميل نجله الليبي يخبره بأن القوات الليبية اعتقلت عبدالستار في مدينة طبرق، بزعم انتهاء جواز السفر رغم سريانه، متابعا: «لو جوازه منتهي المفروض يرحلوه مش يعتقلوه».

وأشار والد الشاب إلى أن السفارة المصرية في بنغازي الليبية، لم تتدخل حتى الآن، ولم تحرك ساكنا لحل مشكلة نجله، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التدخل لإعادة ابنه عبدالستار.