غرفة السياحة: زيادة أعداد السياح تدل على استقرار أوضاع البلاد

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قال مودي الشاعر، نائب رئيس لجنة غرفة شركات السياحة، إن شهر أغسطس ارتفعت فيه أعداد السياح عن باقي شهور العام، بنسبة إشغالات 42%، موضحًا أن هذه الزيادة بسبب «انخفاض الأسعار في مصر»، وحدوث مشاكل في مقاصد سياحية أخرى كتركيا وتونس.

أضاف الشاعر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء السبت، أن موسم الصيف المنقضي زادت فيه السياحة بشكل كبير، لافتًا إلى ضرورة تحديد الهدف المطلوب حتى نحافظ على الزيادة التي تحققت.

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تابع: «لازم يكون عندنا هدف نرجع للأعداد التي تستحقها مصر في 2008، ونوصل لـ15 مليون سائح، وده اللي لازم نبص عليه، القطاع عانى 7 سنوات من مشاكل كثيرة، وهذه الزيادة تدل على استقرار أوضاع البلاد».

أكد أن السياحة المصرية تتميز بأمور غير موجودة في أي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن منطقتي الغردقة والبحر الأحمر ومرسى علم، وصلت الإشغالات بها إلى 70%، إلا أن هذه النسبة تعتبر منخفضة، إلا أنها مؤشرات هامة يتم اتخاذها في الاعتبار.