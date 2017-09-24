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سيد علي عن حفل «مشروع ليلى»: شوية شواذ واللي بيدافعوا عنهم مخنثين

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سيد علي عن حفل «مشروع ليلى»: شوية شواذ واللي بيدافعوا عنهم مخنثين سيد علي عن حفل «مشروع ليلى»: شوية شواذ واللي بيدافعوا عنهم مخنثين

التحرير

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انتقد الإعلامي سيد علي، مساء السبت، إقامة حفل لفرقة «مشروع ليلى»، بالتجمع الخامس، بعد رفع علم المثليين من قِبل بعض الحاضرين.

قال علي، خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»: «الناس اللي بيقولوا إن دي حرية شخصية شوية مُخنثين، ده كلام سخيف ورخيص ولا يصح، الكلام ده مفيش فيه حرية».

أضاف: «قوم لوط ربنا خسف بهم الأرض بسبب المثلية، يجوا يعملوا حفلة زي دي في إزاي؟ ملعون أبو الحرية الشخصية اللي بتضرلنا شبابنا، دول شوية شواذ وبندلع الكلمة ونقول مثليين».

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تابع: «ما حدث سفالة وقلة أدب وانحطاط، أولياء أمور معرفوش يربوا أولادهم، المجتمع بدء يخاف وينافق السفلة والشواذ من أيام 25 يناير بداعي حرية التعبير».

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