أحمد موسى: الدستور لا يمنع إسقاط الجنسية عن أي مواطن (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء السبت، إن الدستور لا يمنع إسقاط الجنسية عن أي مواطن مصري أو متجنس، لا سيما الإرهابيين ومن ينضموا إلى جماعات وتنظيمات، مستكملًا: «مفيش مادة واحدة في الدستور بتقول إن مينفعش تُسقط الجنسية عن أي مصري».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، «الدستور لا يمنع إسقاط الجنسية مثلًا عن واحد متخابر وجاسوس وعميل زي محمد مرسي، الدستور ساب الدولة تعمل اللي هي شايفاه لمصلحة البلد، والناس بتعارض مشروع القانون لمجرد معارضة الدولة فقط».

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أوضح أن «فرنسا من كام شهر عملوا مادة في القانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، ودي فرنسا أم الديمقراطية في العالم، هو إحنا أحسن من فرنسا؟».