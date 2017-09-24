شوقي: خطة لرفع أجور المعلمين خلال 3سنوات

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صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على هامش زيارة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى محافظة بورسعيد، عقد لقاء موسع بمجموعة من المعلمين والطلاب المتفوقين بديوان عام المحافظة.

رحب الوزير بالمعلمين والطلاب المتفوقين، وأشاد بالقيادة المخلصة التي تعمل على إنجاح الفريق والطاقة الإيجابية التي تملأ نفوس الجميع وأيضًا بالتجربة الفريدة في بور سعيد في التغلب على الدروس الخصوصية وعدم اللجوء إليها مما أدى إلى انجذاب الطلاب للمدرسة وممارسة كافة الأنشطة بداخلها مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية تعمل على قتل الفكر والإبداع والابتكار عند الطلاب.

كما أشار شوقي إلى تجربة التعليم الفني الناجحة في مدينة بورسعيد ووجود الطلاب بداخل المصانع يتعلمون ويتدربون ولهم أجر أيضا مما يبني ويطور ويثري التعليم المهني ويخرج فني مهنى قادر على التنافس.

وأوضح شوقي أنه يجب إلقاء الضوء على الإيجابيات، ومصر مليئة بالنماذج الرائعة، موضحًا أن الهدف الأول لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو الطفل لأن بناء الإنسان وجعله قادر على التنافس الدولي هو الأهم ومن الأولويات، مشيرا إلى أن مصر لا تقل أبدا عن باقي الدول المتحضرة.

وأضاف أنه عندما نتحدث عن نظام جديد يبدأ من العام القادم نحاول فيه جاهدين أن نخفف العبء على أولياء الأمور من بعبع وفزاعة الثانوية العامة، قائلًا : "ما رأيته اليوم من مدارس ومصانع مبشرا جدًا"، لافتا أنه يسعى إلى تعليم مصري متاح وبجودة أعلى ويطبق على الجميع أي إنه يمكن أن نحقق المعادلة الصعبة وهي تعليم حديث بالمواصفات العالمية ويناسب الهوية المصرية.

وأكد شوقي أن التعليم الفني أمل مصر وأن الدول المتقدمة أكثر من 80% من الشباب بها يلتحق بالتعليم الفني وأن الشباب هم من يحملون مصر إلى ركب التقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والعلمية وكافة مجالات المعرفة، مؤكدًا على أهمية بنك المعرفة وتوضيح كيفية الدخول عليه وأهمية البرامج العلمية المتداولة به ومحتواه، مشيرا إلى أهمية القراءة والبحث والتثقيف وأنه لا سبيل للتحضر إلا بالقراءة والتثقيف.

ومن جانبه أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن سعادته البالغة بزيارة وزير التربية والتعليم لمدينة بورسعيد وأكد في حديثه على أهمية التربية وأهمية دور المعلم لأنه يربي الأجيال ويساهم بشكل أساسي في تكوين شخصيتهم مشيرا إلى تجربة بورسعيد في القضاء على الدروس الخصوصية وجعل المدرسة جاذبة للطلاب ووجه المحافظ كلمة لأولياء الأمور بأن أولادهم في أياد أمينه ونعمل جميعا بشتى الطرق على مصلحتهم.

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وتحدث المحافظ عن المدرسة ودورها في تشكيل شخصية وكيان وعلم وثقافة الطالب والمعلم هو القدوة لأبنائنا في كل شئ في الأخلاق والمثل والمظهر والاجتهاد، كما أكد على أهمية التعليم الفني وتجربة بورسعيد الناجحة في التعليم الفني.

كما أشار إلى حصول 6 طلاب على المراكز الأولي في الثانوية العامة والمركز الأول والثاني مكرر في الثانوي التجاري، مضيفًا أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بجهود كبيرة حيث تم إدخال (110) فصل دخلوا الخدمة هذا العام، وإنشاء (4) مدارس حكومية جديدة من ضمنهم المدرسة اليابانية، بالإضافة إلى (3) مدارس أخرى خاصة لدعم العملية التعليمية ببورسعيد.

وردًا على سؤال عن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى القضاء على الدروس الخصوصية أكد شوقى أن هذا الموضوع ﻻبد من حله من جذوره و توفير دخل معقول للمعلم وجذبه إلى المدرسة.

وأشار إلى أن هناك حل آخر يكمن فى تغيير طريقة التقييم فى الثانوية العامة مؤكدا أن أمامنا عام أو اكثر لحل هذا جذريا ويتم العمل على رفع دخل المعلم متمنيا أن تتاح الموازنات من أجل هذا الشأن.

وحول الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لرفع أجور المعلمين، أوضح الوزير أن ميزانية الوزارة التى أقرت هذا العام أقل من العام الماضى بمليار وتقدر بـ 80 مليار ينفق جزء كبير منها على المرتبات وجزء آخر على الأبنية التعليمية والطباعة.

وأشار شوقى إلي أنه تم إعداد خطة لرفع مرتبات المعلمين خلال ثلاث سنوات وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هناك اهتمام وحركة فى الدفع فى هذا اﻻتجاه، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة الموارد وهناك أفكار كثيرة وجديدة لتنمية موارد الوزارة واستثمار أصول.

خلال اللقاء تحدثت إحدى الطالبات المتفوقات وأشادت بجهود وفكر الدكتور الوزير وأعربت عن اطمئنانها بمستقبل التعليم فى مصر كما أشادت باهتمام شوقى بمدارس المتفوقين كما أشادت بدور المحافظ فى الوقوف إلى جانبها ومأزراتها خلال الأزمة الصحية التى مرت بها ودعمها معنويًا.