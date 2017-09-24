حركة تغييرات وترقيات جديدة في «البترول»

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت، تكليف كل من: المحاسب طارق زكى، نائباً للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للتجارة الخارجية والمهندس نبيل صلاح جابر، نائباً للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للإنتاج.

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كما أعلن الملا تعيين المحاسب هشام نور الدين رئيساً للشركة المصرية للألكيل بنزين الخطى " إيلاب "اعتباراً من 25-12-2017 والمهندس إبراهيم عبدالسلام، رئيساً للشركة المصرية لإنتاج الأسمدة "موبكو" اعتباراً من 25 ديسمبر القادم.