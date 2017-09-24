أمير قطر يعود إلى الدوحة
أمير قطر يعود إلى الدوحة
09:32 م الأحد 24 سبتمبر 2017
أمير قطر
القاهرة (مصراوي)
عاد إلى قطر، اليوم الأحد، أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
كان في استقبال أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير والشيخ خالد بن حمد آل ثاني والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير إلى جانب عدد كبير من كبار المسئولين في الدولة والوزراء وممثلي أعيان قطر.
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