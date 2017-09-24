أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أمير قطر يعود إلى الدوحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمير قطر يعود إلى الدوحة

09:32 م الأحد 24 سبتمبر 2017

أمير قطر يعود إلى الدوحة

أمير قطر

القاهرة (مصراوي)

عاد إلى قطر، اليوم الأحد، أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كان في استقبال أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير والشيخ خالد بن حمد آل ثاني والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير إلى جانب عدد كبير من كبار المسئولين في الدولة والوزراء وممثلي أعيان قطر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيران تغلق مجالها الجوي امام أكراد العراق قبل يوم من الاستفتاء

    أخبار

  • سفير مسلمي بورما يطالب بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية ضد الروهينجا

    أخبار

  • مسؤول أممي: العنف في ميانمار "مُروع"

    أخبار

  • سكاي نيوز: سقوط قذائف مدفعية إيرانية على الحدود مع كردستان

    أخبار

إعلان

b9bfcc9f9d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة