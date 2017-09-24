ميدو يعلق على تألق عمرو مرعي مع النجم الساحلي

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كتب : عبد الرحمن مصطفى

أشاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق وادي دجلة، بالآداء الذي يقدمه عمرو مرعي مع النجم الساحلي أمام أهلي طرابلس الليبي، التي تقام حاليًا على ملعب سوسة، ضمن إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "هناك مهاجمين تشم فيهم رائحة المهاجمين الكبار من أول دقيقه!! عمرو مرعي واحد منهم!! أتمنى ضمه للمنتخب فهو بلا شك أفضل الاختيارات المتاحة الآن!".

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وأضاف: "عمرو مرعي هو المهاجم المصري الوحيد الآن الذي إذا حصل على نصف فرص ما يحصل عليه مهاجمون آخرون مع المنتخب سيكون واحد من المهاجمين الكبار لمصر!!".

يذكر أن النجم الساحلي يتقدم على فريق أهلي طرابلس،بهدفين دون رد، سجلهما المصري عمرو مرعي.