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مرعي يقود النجم لمواجهة الأهلي في نصف نهائي إفريقيا (فيديو)

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مرعي يقود النجم لمواجهة الأهلي في نصف نهائي إفريقيا (فيديو) مرعي يقود النجم لمواجهة الأهلي في نصف نهائي إفريقيا (فيديو)

التحرير

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ضرب النجم الساحلي التونسي، موعدًا مع الأهلي المصري، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه أهلي طرابلس الليبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب «سوسة»، في إياب الدور ربع النهائي البطولة.

وقاد عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، فريقه للتأهل بإحرازه هدفي المباراة، في الدقيقتين 14 و47 من عمر اللقاء.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحسم النجم بطاقة التأهل لصالحة بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.   

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التحرير

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