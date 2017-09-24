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سفير روسي: تلقينا مؤشرات أمريكية عن رغبة في تحسين العلاقات

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مصراوي Masrawy

سفير روسي: تلقينا مؤشرات أمريكية عن رغبة في تحسين العلاقات

09:05 م الأحد 24 سبتمبر 2017

سفير روسي: تلقينا مؤشرات أمريكية عن رغبة في تحسين العلاقات

أناتولي أنتينوف

واشنطن (أ ش أ)
أعلن أناتولي أنتينوف سفير الجديد لدى واشنطن أنه تلقى مؤشرات من الخارجية الأمريكية تفيد بأن هناك رغبة لديها في تحسين العلاقات الأمريكية - الروسية.

وقال أنتينوف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم ـ " لقد تلقيت اتصالات عديدة من زملائي بالخارجية الأمريكية خلقت لدينا انطباعا بأن هناك رغبة للخروج من دائرة الاغتراب التي وصلت إليها العلاقات بين البلدين في أسرع وقت ممكن".

وأضاف " إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وصلت إلى أدنى مستوياتها ، ولا أعتقد أن هناك من يحرص على حدوث المزيد من التدهور في العلاقات بين الدولتين".

وكانت نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد شهدت طرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو، على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية ، إضافة إلى فرض عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعماً مادياً للمخابرات.

وأعقب ذلك خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالية تحقيقاً موسعاً حول تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية طالت جارد وكوشنر صهر الرئيس ترامب وكبير مستشاريه، وامتدت دائرة الخلاف بين موسكو وواشنطن حول التعامل مع الشأن السوري في أعقاب قصف أمريكي لقاعدة الشعيرات - التي تتمركز بها قوات روسيا - على مقربة من العاصمة السورية دمشق في أبريل الماضي.

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Asha

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