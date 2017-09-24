مقتل سيدة وإصابة 6 على الأقل في إطلاق نار بكنيسة أمريكية

واشنطن (أ ش أ)

قُتلت سيدة على الأقل وأصيب 6 أشخاص آخرين في إطلاق نار بكنيسة في منطقة أنتيوك بولاية تينيسي الأمريكية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأحد.

وقالت شرطة ناشفيل ، عاصمة ولاية تينيسي ، إن سيدة قُتلت وأُصيب 6 آخرون إثر إطلاق النار الذي وقع عند حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي ، في كنيسة بورنيت شابل ، بحسب صحيفة "ذا تينيسيان" المحلية.

وقال المتحدث باسم قسم الإطفاء في ناشفيل، جوزيف بليجنت، إن ما بين 6 إلى 8 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى أحد المراكز الطبية ، فيما قال حساب قسم إطفاء ناشفيل على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن مطلق النار من بين المصابين.

ووفقا لـ"ذا تينيسيان" فقد تم تطويق المنطقة المحيطة بالكنيسة ، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

ولم تُعلن دوافع الهجوم أو أية تفاصيل عن منفذه فور وقوعه ، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه من المتوقع أن يعقد متحدث باسم الشرطة مؤتمرا صحفيا بعد قليل.