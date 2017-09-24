رئيس الوزراء يوجه بضرورة تطوير طريق "السويس - الزعفرانة"

كتب- محمد غايات:

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمتابعة مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق (السويس -الزعفرانة) بطول 92 كيلومترا، وذلك في الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد مع وزيري السياحة والنقل، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

وذكر مجلس الوزراء في بيان صحفي، أن الاجتماع استعرض التصور الذي تم وضعه لعملية تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - الزعفرانة) في ضوء ما يتمتع به من أهمية لكونه يمثل جسرًا للربط بين العديد من المشروعات السياحية والعمرانية الحالية والمستقبلية، لا سيما مشروع هضبة الجلالة.

ولفت إلى ضرورة التدخل بحسم لإزالة التعديات والممارسات العشوائية على جانبي الطريق، كما تناول أهمية مراعاة الجانب البيئي للمنطقة وحمايتها من أي مخلفات ناجمة عن المشروعات الصناعية.