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أكثر من 2000 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في اليمن خلال أقل من 5 أشهر

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مصراوي Masrawy

أكثر من 2000 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في اليمن خلال أقل من 5 أشهر

08:59 م الأحد 24 سبتمبر 2017

أكثر من 2000 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في اليمن خلال أقل من 5 أشهر

أكثر من 2000 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، إنها سجلت 2110 حالة وفاة مرتبطة بمرض الكوليرا في اليمن خلال أقل من خمسة أشهر.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها حصلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن حالات الوفاة تلك سجلت في 96% من أجمالي 22 محافظة يمنية.

وأشارت إلى أنها سجلت كذلك أكثر من 725 ألف و400 حالة اشتباه بمرض الكوليرا خلال المدة ذاتها.

وانتشر وباء الكوليرا في اليمن بشكل كبير بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية.

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