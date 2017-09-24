شاهد إثبات في قضية "اقتحام السجون": تعرضت لمحاولة اغتيال

كتب -عمرو علي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال شهود الإثبات في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية اتهامهم باقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون والتعدي على المنشآت الشرطية، إبان ثورة 25 يناير 2011.

وقال اللواء السعيد محمد الشوربجي، وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، إنه تم استدعائه من محكمة الإسماعيلية، للإجابة عن سؤال عما إذا ما كان هناك تحرك من عناصر أجنبية، خاصة حركة حماس، من الشرق للغرب والعكس، من خلال كوبري السلام، وذلك لاقتحام السجون، وتابع بأن الرد عليهم حينها بأنه لا تتوافر معلومات عن ذلك بهذا التوقيت، لأن المواقع الشرطية كانت مستهدفة.

وأوضح الشاهد بأن مقر "أمن الدولة" (الأمن الوطني حاليا) كان مُحاصرًا من العناصر الإخوانية والسياسية والبلطجية، وأنه تم اقتحام المبنى وإضرام النيران فيه.

وقال إنه "شخصيًا تعرض لمحاولة اغتيال نجاه الله منها، وذلك بواسطة سلاح أبيض"، وذكر بأنه أُصيب بجرح في الجبهة والفخذ الأيسر، ذاكرًا غرض الاقتحام وأنه كان للنيل من الضُباط وسرقة الملفات والأسلحة.

وذكر الشاهد بأنه لم ترد أي معلومات عن مرور مجموعات أجنبية، عبر الإسماعيلية، للوصول لمنطقة السجون بأبو زعبل ووادي النطرون، ونفى أن يكون تم اختطاف أي ضباط، وأن ما حدث في الحدود في رفح علم به عبر الجرائد، ذاكرًا للمحكمة بأن محافظة الإسماعيلية ليست المعبر الوحيد من الشرق للغرب، مشيرا إلى محافظتي بورسعيد والسويس.

واستمعت المحكمة كذلك لشهادة صاحب مطعم بمدينة "السادات"، والذي ذكر أن بعد اقتحام سجن "وادي النطرون"، أذاع شيوخ الجوامع عبر مُكبرات الصوت "يا أهالي المنطقة كل واحد يخلي باله من بيته...السجون فتحت والمساجين قاموا بالهرب مُسلحين".

وذكر الشاهد بأن حب الاستطلاع لديه دفعة لاستكشاف ما يجري، فشاهد مساجين فارين ومعهم أسلحة، وأكد أنه هاتف بمباحث السادات، وتم إبلاغه بوجوب أن يتحصل على تلك الأسلحة بمراضاة حامليه بالأموال.

وقال إنه سأل أحد هؤلاء الفارين عن مصدر تلك الأسلحة، فأجابه: "مخزن السلاح اتفتح".

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد".