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انفراد.. نائبة بالبرلمان تقاضت 2.5 مليون جنيه نظير بيع «تأشيرات الحج»

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انفراد.. نائبة بالبرلمان تقاضت 2.5 مليون جنيه نظير بيع «تأشيرات الحج» انفراد.. نائبة بالبرلمان تقاضت 2.5 مليون جنيه نظير بيع «تأشيرات الحج»

التحرير

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علمت «التحرير» أن مستندات واقعة بيع عدد من النواب تأشيرات الحج، التى أهدتها لهم السفارة بالقاهرة، لعدد من الشركات السياحية والأفراد بمقابل مادي، تم رفعها إلى مكتب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للتحقيق في الواقعة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«التحرير»، إن من أبرز النواب الذين شاركوا فى بيع التأشيرات نائبة برلمانية تنتمى إلى ائتلاف دعم ، حيث باعت نحو 75 تأشيرة بواقع نحو 2.5 مليون جنيه.

وأكدت مصادر برلمانية، أنه فى حال التحقيق مع هؤلاء النواب من لجنة القيم سيتم إسقاط عضويتهم جميعًا وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك لإخلالهم بواجب العضوية.

البداية بدأت من قبل النائب مصطفى بكري، الذي تقدم بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال، لمطالبته بالتحقيق فيما تردد من معلومات من قبل بعض أصحاب الشركات السياحية، التي حصلت على تأشيرات مخصصة لأعضاء مجلس النواب بقيامهم بشراء بعض هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، وأتبعه عدد من  طلبات الإحاطة ومذكرات أخرى من النواب قُدمت إلى رئيس مجلس النواب عقب تصريحات بكري الأخيرة.

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وكان عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة سياحة، قد كشف أنه من أبلغ مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بواقعة بيع عدد من أعضاء البرلمان، تأشيرات الحج التي منحتهم إياها السفارة السعودية.

وذكر شعبان، أن عدد التأشيرات التى تم بيعها يتجاوز 90 تأشيرة، وأنه سوف يذهب إلى النائب العام لتقديم المستندات التي تثبت التهم في حق مرتكبيها.

وأضاف قائلًا: «ما فعله النواب المتورطون في بيع هذه التأشيرات لا يهين البرلمان في ذاته، لأنه من أعرق البرلمانات في العالم، وأنا مع الدولة المصرية وماقدرش أشوه البرلمان المصري».

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التحرير

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