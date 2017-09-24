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أسيوط تستعد لسيول الشتاء بتطهير «الأنفاق» (صور)

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كتب - محمد ممدوح
أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط والوادى الجديد تعليماته للجنة الكوارث والأزمات بالمرور على جميع أنفاق المحافظة وتطهير الغرف بها وكذلك التأكد من تشغيل الطلمبات ووصول التيار الكهربائى استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار غزيرة أو سيول.

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واجتمعت اللجنة اليوم الأحد لتحديد احتياجاتها وتنفيذ سيناريوهات وخطط معدة خصيصًا لذلك على الطبيعة تحت إشراف اللواء نادى عبد الجيد المستشار الأمنى للشركة، والمهندس عماد عزيز، رئيس قطاع وسط وذلك فى إطار حرص الشركة على احساسها بالمسؤولية المجتمعية وتنفيذًا لسياسات المحافظة والتى من شأنها تخفيف أى أضرار متوقع حدوثها من جراء أى ظواهر طبيعية.

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وتوجهت اللجنة للأنفاق بالتنسيق مع محافظة أسيوط وهيئة الطرق والكبارى وقطاع كهرباء أسيوط للوقوف على مدى استعداد تلك الأنفاق لمجابهة أى كوارث أو سيول تحدث وانتهت أعمالها ببعض الملاحظات والتوصيات التى قامت بعرضها على رئيس الشركة والتواصل مع الجهات المعنية لتلاشى تلك الملاحظات.

يذكر أن محافظة أسيوط يوجد بها 5 أنفاق وهي "الزهراء - فيصل - السلام - منفذ أسيوط وأخيرًا نفق طريق أبوتيج أسيوط".

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